Мособлгаз запустил услугу бесплатного перерасчета платы за газ для жителей Подмосковья

Жители Подмосковья могут получить услугу бесплатного перерасчета платы за газоснабжение от Мособлгаза. Это актуально в случае, если потребитель отсутствует по адресу регистрации более пяти дней. Также услугой можно воспользоваться при изменении количества проживающих в жилом помещении.

Чтобы подать заявку на перерасчет, нужно сделать это не позднее 30 дней после окончания периода временного отсутствия. Это можно сделать через личный кабинет на сайте Мособлгаза [здесь](https://lkk.mosoblgaz.ru/lkk3/cabinet/services/recalculation) или через РПГУ [здесь](https://uslugi.mosreg.ru/services/22899).

При перерасчете не учитываются день выбытия из жилого помещения и день прибытия в него. К заявлению можно приложить документы, подтверждающие продолжительность периода временного отсутствия: проездные билеты, посадочные талоны, ваучеры из гостиниц, счета за проживание, справку из санатория, командировочное удостоверение или копию приказа на командировку с билетами и другие документы, подтверждающие факт и продолжительность временного отсутствия в жилом помещении.