«Мособлгаз» запустил программу по обучению и трудоустройству участников СВО

В «Мособлгазе» стартовала программа бесплатного обучения по востребованным специальностям в газовой отрасли для участников СВО. Инициатива предоставит возможность бойцам получить знания и навыки для трудоустройства в одной из крупнейших газораспределительных организаций.

В рамках программы пройдет обучение по специальностям в области газоснабжения и газификации, эксплуатации газового оборудования, а также по таким направлениям, как:

слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования;

слесарь по эксплуатации и ремонту наружных газопроводов;

слесарь аварийно-восстановительных работ;

слесарь для выполнения строительно-монтажных работ при строительстве объектов газораспределения и газопотребления;

сварщик, сварщик полимерных материалов, оператор сварки полимерных материалов;

стропальщик;

повышение квалификации по профессии «слесарь-сантехник».

Министерство энергетики Московской области сообщает, участники получат теоретические знания и практику на базе учебного-курсового комбината и действующих объектов «Мособлгаза». Это даст возможность лучше подготовиться к трудовой деятельности.

Подать заявку на программу можно онлайн и по электронной почте: svo@mosoblgaz.ru.

За получением дополнительной информации обращайтесь по телефонам: +7 (495) 554-22-94, +7 (925) 738-71-20.