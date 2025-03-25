«Мособлгаз» запустил программу по обучению и трудоустройству участников СВО
В «Мособлгазе» стартовала программа бесплатного обучения по востребованным специальностям в газовой отрасли для участников СВО. Инициатива предоставит возможность бойцам получить знания и навыки для трудоустройства в одной из крупнейших газораспределительных организаций.
В рамках программы пройдет обучение по специальностям в области газоснабжения и газификации, эксплуатации газового оборудования, а также по таким направлениям, как:
- слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования;
- слесарь по эксплуатации и ремонту наружных газопроводов;
- слесарь аварийно-восстановительных работ;
- слесарь для выполнения строительно-монтажных работ при строительстве объектов газораспределения и газопотребления;
- сварщик, сварщик полимерных материалов, оператор сварки полимерных материалов;
- стропальщик;
- повышение квалификации по профессии «слесарь-сантехник».
Министерство энергетики Московской области сообщает, участники получат теоретические знания и практику на базе учебного-курсового комбината и действующих объектов «Мособлгаза». Это даст возможность лучше подготовиться к трудовой деятельности.
Подать заявку на программу можно онлайн и по электронной почте: svo@mosoblgaz.ru.
За получением дополнительной информации обращайтесь по телефонам: +7 (495) 554-22-94, +7 (925) 738-71-20.