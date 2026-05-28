Мособлгаз запустил обновленный онлайн-сервис для юридических лиц

Более 20 тысяч организаций уже воспользовались новым онлайн-сервисом от Мособлгаза. Благодаря Личному кабинету клиента предприниматели могут получить все необходимые услуги по газу в Московской области.

Версия Личного кабинета 2.0 была выпущена в июне 2022 года. Сейчас через онлайн-сервис доступно 28 услуг компании. Среди наиболее популярных: технологическое присоединение, приемка узла учета, проверка изолирующего соединения и другие.

При подаче заявки на газификацию объекта капитального строительства за каждым предпринимателем закрепляется персональный менеджер. Он сопровождает процесс подключения к газу на всех этапах. Клиенты могут подписывать необходимые документы онлайн с помощью электронной цифровой подписи.

Чтобы начать пользоваться Личным кабинетом, нужно перейти по ссылке [lkul.mosoblgaz.ru](https://lkul.mosoblgaz.ru/) и указать ИНН и КПП организации, а также электронную почту.