Мособлгаз запланировал замену цокольных вводов газопроводов в Рузском и Наро-Фоминском округах

Специалисты Мособлгаза продолжают работы по замене цокольных вводов газопроводов в многоквартирных домах и частном секторе Московской области. Цокольный ввод — это важный элемент газопровода, соединяющий подземную и надземную части трубы. Его периодическая замена необходима для обеспечения надежности и безопасности газоснабжения.

В Рузском и Наро-Фоминском городских округах запланированы следующие мероприятия:

* Верейская РЭС (частный сектор): д. Литвиново, ул. Литвиновское лесничество — 1 июля 2026 года (14 домов). * Рузская РЭС: * г. Руза, ул. Колесникова, д. 4 — 2 июля 2026 года; * г. Руза, ул. Колесникова, д. 5 — 2 июля 2026 года; * г. Руза, ул. Почтовая, д. 16 — 2 июля 2026 года. * Верейская РЭС (МКД): г. Верея, ул. Магистральная, д. 10 — 2 июля 2026 года (40 квартир).

Во время работ предусмотрено временное отключение газоснабжения. Управляющие компании и местная администрация заранее проинформируют жителей о мероприятиях, чтобы собственники могли подготовиться.