Мособлгаз устранил еще 30 случаев повреждений газопроводов из-за земляных работ

С начала года специалисты Мособлгаза устранили 30 повреждений подземных газопроводов, вызванных несанкционированными земляными работами. Из-за инцидентов временно прекращено газоснабжение более 60 квартир, 170 частных домов, объектов социальной и коммунальной инфраструктуры, а также отопительной котельной.

Большинство аварийных ситуаций на газопроводах происходит из-за земляных работ, проводимых без согласования с газовой службой. Такие действия, будь то со стороны строительных организаций или частных лиц, создают прямую угрозу жизни и безопасности людей, приводят к перебоям в газоснабжении и наносят значительный материальный ущерб.

Мособлгаз призывает строго соблюдать правила проведения работ в охранных зонах газопроводов. До начала работ необходимо получить письменное разрешение на проведение земляных работ в охранной зоне газопровода в районной эксплуатационной службе (РЭС) филиала АО «Мособлгаз». За три рабочих дня до начала работ следует вызвать специалиста газовой службы, обратившись по телефону в местную эксплуатационную службу.

При земляных работах вблизи газопровода или над ним необходимо соблюдать особую осторожность. Работы следует производить только вручную, применение ударных и землеройных механизмов запрещено.

Подать заявку на «Выдачу разрешений на производство земляных работ в охранных зонах» можно через [Личный кабинет клиента](https://lkk.mosoblgaz.ru/lkk3/auth/login) или на [сайте АО «Мособлгаз»](https://mosoblgaz.ru/abonents/services/vydacha-razresheniya-na-proizvodstvo-zemlyanykh-rabot-v-okhrannoy-zone/).

За невыполнение указанных требований предусмотрена административная ответственность и штрафы. Если при проведении земляных работ чувствуется запах газа, необходимо срочно вызвать аварийную службу по телефону «112».