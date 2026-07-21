Мособлгаз зафиксировал 140 повреждений сетей из-за земляных работ с января

С начала текущего года специалисты «Мособлгаза» устранили 140 повреждений на объектах газовой инфраструктуры. Все аварии произошли по одной причине — проведение земляных работ без предварительного согласования с газовой службой. Особенно остро проблема встала с наступлением летнего сезона: только за период с 1 июня аварийные бригады выезжали на ликвидацию подобных инцидентов 66 раз.

Последствия несанкционированных раскопок затронули 1,2 тысячи жителей Подмосковья, которые остались без газа. Все эти происшествия стали результатом пренебрежения установленным регламентом ведения работ в охранных зонах газопроводов.

Мособлгаз призвал строительные организациии, подрядчиков и частных лиц строго соблюдать законодательные нормы. Любые раскопки на территории региона требуют обязательного письменного разрешения, которое выдается в районной эксплуатационной службе филиала компании. Кроме того, не менее чем за три рабочих дня до начала работ необходимо вызвать представителя газовой службы на место. Для удобства заявителей подать заявку на получение разрешения можно и дистанционно — через личный кабинет на официальном сайте компании.

Нарушение порядка влечет за собой административную ответственность. В случае появления характерного запаха газа в процессе раскопок необходимо немедленно остановить все работы, покинуть опасную зону и сообщить о случившемся в экстренные оперативные службы по телефону 112 или 104.