Мособлгаз провел второй слет молодых специалистов и студентов

Мособлгаз продолжает развивать инновационно-образовательный кластер «Инноватика», созданный в 2025 году в «Сколково». Проект объединяет ведущие технические вузы и бизнес для практической подготовки кадров через решение реальных производственных задач.

В четверг, 16 апреля, прошел новый слет молодых специалистов и целевых студентов «Газостратегия». Участниками стали 150 человек: 100 студентов и 50 молодых сотрудников Мособлгаза. В отличие от прошлого года, когда студенты представляли конкурсные проекты, теперь они работали над реальными кейсами, размещенными на платформе кластера.

По итогам проектной сессии экспертное жюри определило три лучшие команды. Однако ключевой результат слета — вовлечение участников в реальные задачи компании и формирование инновационного мышления.

Сегодня в целевой программе Мособлгаза участвуют 160 студентов из 10 ведущих технических вузов. Они проходят практику на предприятиях компании и работают вместе с действующими специалистами, что позволяет выстраивать эффективную связку между образованием, наукой и производством.

Проект «Инноватика» подтверждает свою главную задачу: идеи студентов переходят в практическую плоскость и начинают работать в реальной отрасли.