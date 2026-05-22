«Мособлгаз» построил 5 тысяч километров сетей по президентскому проекту

Мособлгаз достиг нового рубежа в рамках программы социальной газификации. Компания ввела в эксплуатацию пять тысяч километров новых газораспределительных сетей с момента начала реализации программы.

Символическое открытие состоялось в Серпуховском СНТ «Присады ИТЭБ». Здесь работы начались 3 апреля и завершатся уже в августе. Протяженность сетей в этом СНТ составляет 2190 метров, и газ придет к 83 собственникам. Мособлгаз заложил мощности и на соседние СНТ, что позволит создать перспективу для подключения 800 частных домов.

Вице-губернатор Московской области Владислав Мурашов подчеркнул: «Уже на протяжении 5 лет Московская область реализует программу социальной газификации. Сегодня был пройден важный для нас и жителей рубеж по длине проложенных сетей газоснабжения — 5 тыс. километров».

Всего в программу вошли около 1400 СНТ. Основное условие участия в социальной газификации — садовое товарищество должно быть расположено в границах населенных пунктов.

Подать заявку на социальную газификацию можно через интерактивную карту.