Мособлгаз временно отключит газ в двух домах Коломны

Мособлгаз запланировал на 28 и 29 июля проведение плановых работ по капитальному ремонту отключающих устройств на цокольных вводах в двух многоквартирных домах округа Коломна. В связи с этим временно приостановят газоснабжение.

28 июля с 8 утра прекратят подачу газа в дом № 10 на улице Ленина в поселке Сергиевский. На следующий день, 29 июля, также с 8 часов утра, отключат газ в доме № 8 отделения Губастово (деревня Губастово, улица Кирова, дом 8).

Жителям этих домов необходимо заранее отключить газовые приборы и краны на опуски в своих квартирах. После завершения ремонтных работ работники Коломенской газовой службы Мособлгаза восстановят подачу газа.

Важно отметить, что повторное подключение к газоснабжению будет производиться только при наличии у абонентов действующего договора на техническое обслуживание газового оборудования. Подать заявку на заключение договора с Мособлгазом можно на региональном портале госуслуг.

В августе плановые работы на объектах газоснабжения пройдут в других населенных пунктах юго-востока Подмосковья. Информацию о месте и дате работ можно найти на официальных онлайн-ресурсах в «Макс».