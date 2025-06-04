«Мособлгаз» вместе с ведущими вузами создаст инновационный кластер в «Сколково»
В «Сколково» завершился конкурс инновационных проектов «Инноватика». Его участниками стали студенты РГУ нефти и газа, МГТУ им. Баумана, МЭИ, РУДН и других вузов. На финале «Мособлгаз» предложил создать образовательный кластер, чтобы развивать и внедрять новые технологии в сфере газо- и теплоснабжения, сообщили в Минэнерго МО.
На открытии выступил генеральный директор компании Игорь Баранов. Он рассказал о позиции организации и выразил желание привлекать на работу молодых сотрудников. Для этого «Мособлгаз» становится организатором конференций и подобных научно-технических мероприятий вместе с вузами.
«Такой подход обеспечивает приток свежих идей и перспективных кадров, а также способствует налаживанию связей между образованием и нашей отраслью: вместе мы создаем прогрессивную среду для эффективного решения производственных задач», — отметил он.
Кроме того, генеральный директор выступил с идеей создать инновационно-образовательный кластер «Инноватика». Проект поможет объединить институты, бизнес и госструктуры для развития отрасли.
Инициативу поддержали, соглашение о взаимодействии между Минэнерго Подмосковья, университетами и предприятиями ТЭК Московского региона подписали там же.
«Государство и правительство Московской области сегодня идут по пути трансформации сферы, вкладывая значительные средства в модернизацию и внедрение передовых технологий. Это время больших возможностей, а молодые специалисты — ключевое звено в этом процессе», — добавил министр энергетики Московской области Сергей Воропанов.
Проект разделят на три этапа. На первом студенты будут предлагать идеи и создавать проекты для энергетической отрасли, после чего обучающихся будут направлять практиковаться на предприятия и уже там вместе со специалистами они будут разрабатывать технологичные решения.
В конце ректор РГУ нефти и газа имени И. М. Губкина Никита Голунов подвел итог, сказав, что профессии в сфере энергетики была, есть и будет востребована.