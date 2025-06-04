«Мособлгаз» вместе с ведущими вузами создаст инновационный кластер в «Сколково»

В «Сколково» завершился конкурс инновационных проектов «Инноватика». Его участниками стали студенты РГУ нефти и газа, МГТУ им. Баумана, МЭИ, РУДН и других вузов. На финале «Мособлгаз» предложил создать образовательный кластер, чтобы развивать и внедрять новые технологии в сфере газо- и теплоснабжения, сообщили в Минэнерго МО.

На открытии выступил генеральный директор компании Игорь Баранов. Он рассказал о позиции организации и выразил желание привлекать на работу молодых сотрудников. Для этого «Мособлгаз» становится организатором конференций и подобных научно-технических мероприятий вместе с вузами.

«Такой подход обеспечивает приток свежих идей и перспективных кадров, а также способствует налаживанию связей между образованием и нашей отраслью: вместе мы создаем прогрессивную среду для эффективного решения производственных задач», — отметил он.

Кроме того, генеральный директор выступил с идеей создать инновационно-образовательный кластер «Инноватика». Проект поможет объединить институты, бизнес и госструктуры для развития отрасли.