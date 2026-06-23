Мособлгаз строит газовые сети в селе Верхнее Мячково

На юго-востоке Московской области продолжаются работы по социальной газификации. Мособлгаз прокладывает новые газовые сети в люберецком селе Верхнее Мячково.

Общая протяженность газораспределительной сети в населенном пункте составит семь километров. В рамках строительно-монтажных работ установят три газорегуляторных пункта. Это нужно для безопасной и стабильной подачи газа новым потребителям. Новые мощности позволят газифицировать около ста частных домовладений.

Социальная газификация — это федеральная программа по бесплатному подведению газовых сетей к границам земельного участка заявителя. Она реализуется только в населенных пунктах, где уже есть действующие газораспределительные сети.

Подать заявку можно несколькими способами: * на официальном сайте АО «Мособлгаз»; * в приложении «Личный кабинет клиента АО «Мособлгаз»»; * на портале Единого оператора газификации.

Заявку на льготную догазификацию необходимо подавать только через портал РПГУ.