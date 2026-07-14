Мособлгаз строит газопровод в деревне Ватулино по губернаторской программе «Развитие газификации в Московской области до 2035 года». Протяженность новых сетей составит более 6,8 километра. Газ получат 169 человек и 214 объектов, включая перспективные подключения.

Мособлгаз провел встречу с жителями деревни, чтобы разобрать ключевые вопросы по газификации. Обсуждались сроки и стоимость работ, подготовка дома к приему газа, необходимые документы, льготы и оборудование.

Для подачи заявки на подключение газа в Московской области можно использовать интерактивную карту газификации. Если вам положены дополнительные меры поддержки, заявку нужно подавать через портал госуслуг Московской области (РПГУ).

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