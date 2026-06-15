Мособлгаз сообщил об изменениях в процедуре поверки газовых счетчиков

С 15 июня 2026 года услуги по поверке бытовых приборов учета газа будут проводиться исключительно силами газораспределительных организаций, включая АО «Мособлгаз». Это связано с изменениями в законодательстве РФ.

Теперь, если поверку газового счетчика проводит аккредитованная организация, собственникам необходимо подать заявку в «Мособлгаз» через РПГУ (https://uslugi.mosreg.ru/services/23196) на работы по отключению и подключению прибора учета, прекращению и возобновлению подачи газа, а также установку пломбы на прибор учета газа. После этого нужно будет оплатить указанные услуги.

«Мособлгаз» предупреждает: при проведении работ сторонней организацией повреждение пломбы, установленной газораспределительной организацией, недопустимо. В случае нарушения пломбы весь объем потребленного газа до момента повторной опломбировки будет рассчитываться по нормативам, а не по показаниям счетчика.

В связи с этим АО «Мособлгаз» рекомендует жителям Московской области обращаться напрямую в газораспределительные организации для проведения комплекса работ по поверке газовых счетчиков.