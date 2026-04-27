Мособлгаз реализует проект по строительству газопровода в Мытищах

Мособлгаз ведет работы по возведению распределительного газопровода в поселке Пирогово городского округа Мытищи в рамках президентской программы. Протяженность нового участка достигнет 1 500 метров, что позволит подключить к газоснабжению дома двадцати заявителей.

Деятельность Мособлгаза по программе догазификации способствует повышению уровня комфорта жителей Подмосковья и развитию региональной инфраструктуры. Заявки на подключение по программе Социальной газификации принимаются в любое время при соблюдении двух условий: домовладение должно быть зарегистрировано и находиться в населенном пункте с действующим распределительным газопроводом.

Догазификация включает в себя строительство газопроводов до границ земельных участков без привлечения средств жителей. Строительно-монтажные работы внутри границ участка и подготовка дома к подключению газа осуществляются за счет собственника. Мособлгаз, наряду со специализированными строительными организациями, предлагает услуги по строительству для обеспечения бесперебойного и качественного подключения к системе газоснабжения.