Мособлгаз проверил газовое оборудование в десятках тысяч квартир Подмосковья

С начала года специалисты Мособлгаза провели плановое техническое обслуживание газового оборудования в 58 тысячах квартир и 10 тысячах частных домов Московской области.

В ходе проверок эксперты осмотрели и проверили на исправность все элементы системы подачи газа, включая плиты и котлы отопления. Особое внимание уделили состоянию дымовых каналов и вентиляции, так как нарушения в их работе могут привести к аварийным ситуациям.

По итогам проверок зафиксировано минимальное количество неисправностей — 40 фактов нарушений правил эксплуатации оборудования. Собственникам выписаны предписания для устранения проблем.

Узнать, в какой день проверят газовое оборудование, можно на сайте [mosoblgaz.ru](https://mosoblgaz.ru/abonents/services/tekhnicheskoe-obsluzhivanie/). За две недели до указанной даты управляющие компании разместят объявления на информационных щитах в подъездах, а также направят уведомление в Личный кабинет клиента Мособлгаза.

Отказ от допуска специалистов может не только угрожать безопасности жильцов, но и создать риски для соседей. В случае недопуска собственник жилого помещения несет административную ответственность в соответствии со статьей 9.23 КоАП РФ. Кроме того, АО «Мособлгаз» обязан приостановить газоснабжение указанной квартиры, так как техническое обслуживание является неотъемлемой составляющей газоснабжения.