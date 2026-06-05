Мособлгаз провел встречу с жителями Серпухова по вопросам газификации

Мособлгаз продолжает серию открытых встреч с жителями Подмосковья. Одна из таких встреч прошла 4 июня в городском округе Серпухов. Мероприятие собрало более 30 человек, и каждый получил квалифицированный ответ на свой вопрос.

С начала реализации президентской программы «Социальная газификация» в городском округе Серпухов построено 166 километров распределительных газопроводов. В текущем году планируется построить еще семь километров. На данный момент газ подключен в 2821 доме, а до конца года Мособлгаз планирует газифицировать еще 150 домов.

В 2025 году завершена газификация деревень Рыжиково и Нижние Велеми. В деревне Скрылья запущен распределительный газопровод протяженностью 2,2 километра. В 2026 году планируется газифицировать большой участок села Турово, а также завершить строительство газопровода в СНТ «Ратеп-2» и СНТ «Присады-ИТЭБ» города Пущино.

По губернаторской программе «Развитие газификации в Московской области до 2035 года» активно идет строительство магистралей к населенным пунктам, где раньше не было газа. В прошлом году построен газопровод к деревне Калиновские Выселки. В этом году газ придет в Шепилово и Иваньково. Продолжаются работы по строительству газопровода к деревне Костино.

Жители населенных пунктов, в которых в 2026 и 2027 годах ожидается газификация, получили консультации профильных специалистов по подготовке домов к приему газа и подаче заявок на газификацию. Удобнее всего это сделать на сайте Мособлгаза, а если заявитель имеет право на региональные льготы Московской области, то нужно подавать заявку только через портал РПГУ.