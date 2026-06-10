Мособлгаз провел встречу с жителями деревни Субботино под Воскресенском

Представители филиала «Мособлгаз» «Юго-Восток» ответили на вопросы жителей деревни Субботино о газификации домов. На встрече обсудили примерную стоимость подключения газа, выбор оборудования, сроки подачи заявок и необходимые документы.

Каждый участник собрания получил подробные ответы. Устные консультации подкрепили полезными памятками, которые пригодятся домовладельцам на каждом этапе подключения газа и помогут связаться со специалистами филиала.

В настоящее время в деревне Субботино «Мособлгаз» ведет работы по региональной (губернаторской) программе газификации. Протяженность газовых сетей, построенных в поселении, составит 2,5 километра.

После окончания стройки в ранее не газифицированной деревне появится действующая газовая инфраструктура. Это позволит местным жителям подключить газ в дома по президентской программе социальной газификации — с бесплатным подведением газопроводов к границам землевладений.