Мособлгаз провел техобслуживание Вечного огня в Мытищах

Специалисты Мособлгаз выполнили техническое обслуживание системы газоснабжения мемориального комплекса «Вечный огонь» в городе Мытищи. В рамках работ проведена проверка герметичности газопровода, очистка газовых горелок и форсунок от загрязнений, а также обеспечен свободный доступ к мемориалу. Кроме того, отрегулирована высота пламени.

Забота о памятных местах является важной частью социальной ответственности Мособлгаз. Филиалы компании не только следят за мемориалами «Вечный огонь», но и уделяют внимание обелискам времен Великой Отечественной войны на всей территории Подмосковья.

Например, филиал «Север» Мособлгаз курирует 13 подшефных памятников. В течение апреля сотрудники филиала организовали и провели субботники на территории каждого из них, приведя в порядок прилегающие зоны и благоустроив пространства вокруг монументов.