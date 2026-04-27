Мособлгаз провел газ в деревню Ленинка под Рузой

Мособлгаз завершил работы по газификации деревни Ленинка в Рузском муниципальном округе. В населенном пункте, где расположено 72 домовладения, теперь есть централизованное газоснабжение.

Новые газораспределительные сети протянулись на 1,7 километра. Газопроводы построены в рамках губернаторской программы «Развитие газификации в Московской области до 2035 года».

Жители Ленинки могут бесплатно подвести газ до границ своих участков, подав заявку на участие в программе социальной газификации. Чтобы подключить дом к газу, удобно заключить договор с Мособлгазом.

Заявку можно подать через интерактивную карту газификации [на сайте компании](https://lkk.mosoblgaz.ru/lkk3/public/connection_map). Если вам положены льготы, подавать заявку необходимо только через РПГУ ([uslugi.mosreg.ru](https://uslugi.mosreg.ru/services/21649)).

Всего в 2026 году в программу вошли 70 негазифицированных населенных пунктов, в 13 из них Мособлгаз уже завершил работы. Подключиться к газу смогут около 9 тысяч жителей.