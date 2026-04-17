Мособлгаз проведет замену цокольных вводов газопровода в Сергиевом Посаде

С 20 по 28 апреля 2026 года Мособлгаз заменит цокольные вводы газопровода в городе Сергиев Посад Московской области. Меры направлены на повышение надежности и безопасности газораспределительной системы в многоквартирных домах.

Работы пройдут по следующим адресам:

* 20 апреля 2026 года — город Сергиев Посад, улица Маслиева, дом 1, подъезды 3 и 4; * 21 апреля 2026 года — город Сергиев Посад, улица Маслиева, дом 2, подъезды 1 и 2; * 22 апреля 2026 года — город Сергиев Посад, улица Маслиева, дом 1, подъезды 1 и 2; * 23 апреля 2026 года — город Сергиев Посад, улица Железнодорожная, дом 24, город Сергиев Посад, улица Железнодорожная, дом 30; * 24 апреля 2026 года — город Сергиев Посад, улица Маслиева, дом 7; * 27 апреля 2026 года — город Сергиев Посад, улица Птицеградская, дом 4, город Сергиев Посад, улица Птицеградская, дом 6; * 28 апреля 2026 года — город Сергиев Посад-7, улица Мира, дом 10.

После окончания работ специалисты проведут полное тестирование газовой системы, чтобы убедиться в герметичности соединений и безопасности последующей эксплуатации оборудования. Работы ведутся в соответствии с технологическими регламентами и требованиями промышленной безопасности.