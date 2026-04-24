Мособлгаз проведет встречу с жителями в деревне Ильино в Воскресенске

30 апреля в 15:00 специалисты филиала «Мособлгаз» «Юго-Восток» приедут в деревню Ильино, чтобы рассказать жителям о газификации и догазификации населенного пункта. Место сбора — у здания сельского магазина по адресу: деревня Ильино, улица Ключевая, дом 1А.

На встречу приглашаются собственники домов и жители деревни, планирующие газифицировать свои домовладения.

В рамках встречи представители Мособлгаза ответят на вопросы жителей. Чаще всего домовладельцев интересуют такие темы, как подача заявок на подключение газа в дом, перечень необходимых документов, преимущества комплексного договора с Мособлгазом, подключение газа с помощью льгот, подготовка домовладений к газификации, расчет стоимости подключения и другие вопросы.

В ранее не газифицированной деревне Ильино Мособлгаз ведет строительство газовых сетей по региональной губернаторской программе газификации. Протяженность газопроводов, проложенных в населенном пункте, превысит 8 километров. После завершения строительства и ввода газовых сетей в эксплуатацию жители смогут подключить газ в дома в рамках федеральной программы догазификации, которая предполагает бесплатное подведение газовых сетей к границам земельного участка для домовладельцев.