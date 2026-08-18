Мособлгаз проведет встречу с жителями деревни Берендино по вопросам газификации

В субботу, 22 августа, в 11:00 возле пожарного колокола деревни Берендино состоится встреча представителей Мособлгаза с местным населением. Тема встречи — газификация населенного пункта и подключение газа в домовладения.

На встречу приглашаются все, кто планирует газифицировать частный дом. Жители смогут задать специалистам Мособлгаза вопросы о подготовке дома к пуску газа, выборе газового оборудования, перечне работ и этапах по газификации, льготах на подключение газа, подаче заявки и сборе необходимых документов.

Берендино — одна из деревень городского округа Воскресенск, где в этом году по региональной программе газификации Мособлгаз построит газовую инфраструктуру. После строительно-монтажных работ и врезки газораспределительной сети в населенном пункте начнется реализация Президентского проекта «Социальная газификация». В рамках программы газопроводы к границам земельных участков подводят бесплатно для заявителей.

Подробности о ходе строительно-монтажных работ можно найти в официальных каналах Мособлгаза в мессенджерах МАХ и Телеграм, а также в паблике ВКонтакте.