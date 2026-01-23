Мособлгаз проведет встречи с жителями в 8 округах Подмосковья в январе

Специалисты Мособлгаза проведут ряд встреч с жителями многоэтажек в восьми округах Подмосковья. Они пройдут в период с 26 по 30 января.

Встречи проведут специалисты, ответственные за техобслуживание газового оборудования. Они расскажут о важности проверки техники и ответят на вопросы.

В понедельник, 26 января, встречи пройдут в Жуковском и поселке Гжельского кирпичного завода, 27 января — в деревне Емельяновка, Луховицах, Егорьевске и поселке Ковровый дом, 28 января — в Бронницах и Котельниках, 29 января — в Дзержинском, Раменском и поселке Электроизолятор, 30 января — вновь в Емельяновке и Электроизоляторе.

График мероприятий можно найти на официальном сайте Мособлгаза. О встречах также оповестят через объявления на подъездах.