Мособлгаз проведет встречи с жителями по вопросам газовой безопасности

Мособлгаз приглашает жителей Видного, Зарайска, Домодедово, Каширы, Подольска, Серпухова, Ступина, Чехова и поселка городского типа Серебряные Пруды на еженедельные встречи. На них специалисты расскажут о правильном и безопасном использовании газового оборудования.

Газовый участковый — это персональный контакт в Мособлгазе. Он контролирует исправность оборудования на закрепленной территории и помогает решать вопросы, связанные с его эксплуатацией.

Все необходимые данные о техобслуживании и газовом участковом можно найти на сайте Мособлгаза: * информация о вашем газовом участковом; * график планового технического обслуживания газового оборудования в вашем доме; * форма для обратной связи, чтобы поделиться мнением о проведенных работах.

Соблюдение правил газовой безопасности — общая задача Мособлгаза и потребителей. Взаимодействие с газовым участковым поможет предотвратить аварийные ситуации и обеспечить безопасные условия проживания.