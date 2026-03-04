Мособлгаз проведет техобслуживание газового оборудования на севере Подмосковья

В четверг, 5 марта, специалисты филиала «Север» АО «Мособлгаз» проведут плановое техническое обслуживание внутриквартирного газового оборудования в ряде населенных пунктов на севере Московской области. Жителей просят быть дома и обеспечить доступ специалистам.

Где будут работать газовщики 5 марта:

- Дмитровский муниципальный округ: рп. Деденево (ул. Заводская, д. 5 и 9), рп. Подосинки (д. 23), рп. совхоза Останкино (ул. Дорожная, д. 35). - Городской округ Дубна: ул. Ленина, д. 3; ул. Центральная, д. 10, д. 12А. - Пушкинский городской округ: Пушкино (Московский пр-т, д. 28 и 30), Краснозаводск (ул. 40 Лет Победы, д. 4), Красноармейск (ул. Новая Жизнь, д. 19), Ивантеевка (ул. Смурякова, д. 15, ул. Трудовая, д. 15а, ул. Хлебозаводская, д. 47). - Городской округ Королев: мкр. Юбилейный, ул. Героев Курсантов, д. 14; ул. Горького, д. 6Б. - Городской округ Мытищи: 2-й Рупасовский пер., д. 12 и 12А; ул. Попова, д. 15; ул. Чупаева, д. 16А. - Сергиево-Посадский округ: Сергиев Посад (пр-т Красной Армии, д. 217), д. Жучки (д. 8-8а), д. Федорцово (д. 8), рп. Скоропусковский (д. 10), рп. Реммаш (ул. Мира, д. 3). - Талдомский городской округ: д. Ермолино (д. 17, 18 и 30).

Три важных правила: 1. Стоимость технического обслуживания уже включена в вашу квитанцию (ЕПД). Если специалист просит наличные — это мошенник. 2. У сотрудника Мособлгаза всегда есть корпоративная форма с нашивками, удостоверение и бейдж с QR-кодом. 3. Мастер не просто проверит плиту или колонку. Он проведет инструктаж, проверит тягу, герметичность соединений. Если увидит проблему — сразу начнет устранять.