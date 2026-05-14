Мособлгаз продлил акцию по обслуживанию газового оборудования для ветеранов

Акция «С благодарностью за Великую Победу» от Мособлгаза, стартовавшая как временная инициатива, теперь стала бессрочной. С начала года специалисты уже оказали услуги 190 абонентам.

В рамках этой программы газовики предлагают бесплатное пожизненное техобслуживание внутридомового и внутриквартирного газового оборудования (ВДГО и ВКГО) для участников и инвалидов Великой Отечественной войны, а также для обладателей почетных знаков «Жителю блокадного Ленинграда», «Жителю Сталинграда» и «Жителю осажденного Севастополя».

Акция охватывает порядка 500 жителей Московской области, прописанных или имеющих в собственности жилье в регионе. Для участия в акции не требуется подавать заявок, если у гражданина уже есть действующий договор на обслуживание с Мособлгазом.

«Эта акция — возможность выразить искреннюю признательность нашим ветеранам, тем, кто подарил нам жизнь и свободу», — отметил генеральный директор АО «Мособлгаз» Игорь Баранов.

Если договора нет, его можно заключить онлайн на РПГУ [22910](https://uslugi.mosreg.ru/services/22910). Узнать дату техобслуживания в вашем доме можно на сайте [mosoblgaz.ru](https://mosoblgaz.ru/abonents/services/tekhnicheskoe-obsluzhivanie/mkd/).