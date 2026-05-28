Мособлгаз приступит к замене цокольных вводов в многоквартирных домах

После окончания отопительного сезона специалисты Мособлгаза приступили к плановой замене цокольных вводов в многоквартирных домах Московской области. Цокольный ввод — это элемент газопровода, который соединяет подземную и наземную части системы в точке выхода трубы из земли к дому. Из-за износа и коррозии эти элементы требуют периодической замены для обеспечения надежности и безопасности газоснабжения.

В планах Мособлгаза — заменить около 450 цокольных вводов в Восточном Подмосковье за летний период. В ходе работ предусмотрено временное отключение газоснабжения, но специалисты стараются проводить их максимально оперативно и обязательно уведомляют жителей. Комплекс работ по замене цокольного ввода обычно занимает один день.

Эти мероприятия направлены на предотвращение аварийных ситуаций и обеспечение стабильного газоснабжения в предстоящий отопительный сезон.

