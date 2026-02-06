Мособлгаз пригласил на бесплатное обучение по нацпроекту

Учебно-курсовой комбинат Мособлгаза стал участником федерального проекта «Активные меры содействия занятости» в рамках национального проекта «Кадры». Это открывает перед желающими возможность бесплатно освоить востребованную профессию под руководством опытных педагогов.

В рамках нацпроекта предлагается 24 программы обучения, среди которых: операторы котельных, сварщики полимерных материалов, аппаратчики химводоочистки, слесари-сантехники, стропальщики, специалисты по обслуживанию газовых сетей, а также программы по IT и другие направления.

Обучение сочетает в себе лучшие практики дистанционного и очного обучения. Участники могут выбирать между онлайн-встречами в режиме реального времени с использованием интерактивных вебинаров и видеоконференций, а также самостоятельным дистанционным обучением через корпоративную систему.

Учреждение, основанное в 1967 году, ежегодно готовит более 20 тысяч специалистов для предприятий газового сектора Москвы и области. Оно активно поддерживает региональные проекты, такие как «Профессионалитет ТЭК» и «Инновационные компетенции».

Всего на базе Учебно-курсового комбината доступно более 200 программ повышения квалификации и переподготовки.

Для получения дополнительной информации и подачи заявки на участие можно позвонить по телефону: 8 (495) 554-22-95.