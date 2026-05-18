«Мособлгаз» предупредил о рисках несанкционированных земляных работ

АО «Мособлгаз» призывает жителей и организации Московской области соблюдать осторожность при проведении земляных работ. В регионе с разветвленной сетью подземных коммуникаций любое вмешательство в грунт без согласования с газовой службой может привести к аварии.

С начала года Мособлгаз устранил 252 механических повреждения газопроводов, из-за которых отключалось более тысячи квартир и триста частных домовладений. На данный момент газоснабжение восстановлено. Большинство аварий можно было избежать, если бы работы проводились с соблюдением правил.

Перед началом земляных работ вблизи предполагаемого места пролегания газовой трубы необходимо получить разрешение в Мособлгазе.

Как получить разрешение:

1. Оформите письменное разрешение на проведение работ в охранной зоне газопровода. Для этого обратитесь в районную эксплуатационную службу (РЭС) филиала АО «Мособлгаз». 2. Вызовите специалиста. Не менее чем за три рабочих дня до начала работ сообщите в местную эксплуатационную службу (по телефону) и пригласите на место представителя газовой службы. 3. Работайте вручную. Если газопровод находится в непосредственной близости от охранной зоны, использовать ударные инструменты и землеройные механизмы (экскаваторы, отбойные молотки) строго запрещено.

Что делать при аварии:

* Немедленно прекратите все работы. * Сообщите об этом по единому номеру вызова экстренных служб 112. * Отойдите на безопасное расстояние.

Мособлгаз призывает всех строителей, дачников и руководителей организаций к строгому соблюдению правил. Несанкционированные работы могут оставить без газа и тепла целый микрорайон.