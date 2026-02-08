Мособлгаз предлагает целевое обучение для будущих специалистов

С 2009 года Мособлгаз реализует программу целевого обучения, которая дает студентам возможность получить востребованную специальность в технических вузах и колледжах Москвы и Подмосковья. За это время более тысячи студентов приняли участие в программе, и все они были трудоустроены на предприятие после окончания учебы.

Преимущества целевого обучения от Мособлгаза: * гарантия трудоустройства после завершения учебы; * дополнительная стипендия от компании; * оплачиваемая практика.

Для подачи заявки на целевое обучение от Мособлгаза необходимо: * предоставить сертификат участника специального конкурса ГазАкадемии; * написать эссе о своем видении профессии в сфере газа и энергетики.

Подать заявку нужно строго в год поступления, повторные попытки не предусмотрены.

Важно отметить, что согласно Постановлению Правительства РФ № 555 от 27.04.2024 поступление на целевые места теперь зависит исключительно от результатов ЕГЭ, а не от наличия согласия работодателя.

Подробнее о программе целевого обучения можно узнать на сайте [ГазАкадемии](https://gazacademy.ru/nabor-v-celevye-gruppy/).