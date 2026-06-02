Мособлгаз построил газопровод в деревне Крутицы

Мособлгаз завершил строительство нового газопровода в деревне Крутицы Одинцовского района. Более трех километров газовых сетей проложили в населенном пункте, где ранее не было централизованного газоснабжения.

Теперь владельцы девяноста домовладений в Крутицах могут бесплатно подвести газ до границ своих участков в рамках президентского проекта по Социальной газификации. Заявку на участие можно подать через [интерактивную карту](https://lkk.mosoblgaz.ru/lkk3/public/connection_map).

Программа «Развитие газификации в Московской области до 2035 года» реализуется в регионе более двадцати лет по инициативе губернатора. За это время были созданы условия для газификации порядка трехсот тысяч жителей Подмосковья.

Чтобы включить населенный пункт в программу, необходимо подать заявку в министерство энергетики Московской области. Важно, чтобы в населенном пункте было прописано не менее тридцати человек, а стоимость капитальных затрат на одного человека не превышала четырехсот пятидесяти тысяч рублей.