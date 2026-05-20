Мособлгаз подключит к природному газу дома в деревне Наугольное

Мособлгаз занимается строительством распределительного газопровода в деревне Наугольное Сергиево-Посадского округа. Протяженность сети составит 1700 метров. После завершения работ к природному газу смогут подключиться дома 12 заявителей. Завершить строительно-монтажные работы планируют в июне.

Этот проект помогает расширить доступ жителей к надежному и экологичному энергоресурсу и соответствует задачам федеральной программы догазификации.

Подать заявку на подключение можно в любое время при соблюдении условий программы. Для участия необходимо, чтобы домовладение было зарегистрировано и находилось в населенном пункте с действующим распределительным газопроводом.

В рамках Социальной газификации газопроводы прокладываются до границ земельных участков без привлечения средств жителей. Все работы внутри участка и подготовка дома к подключению газа выполняются за счет собственника. Мособлгаз обеспечивает комплексное сопровождение процесса и готов оказать услуги по строительству, гарантируя высокое качество и соблюдение сроков реализации проектов.