Мособлгаз подключит к газу 70 населенных пунктов в этом году

В рамках губернаторской программы «Развитие газификации в Московской области до 2035 года» Мособлгаз планирует газифицировать 70 населенных пунктов Подмосковья.

«Газификация — это в первую очередь про комфорт и качество жизни людей», — отметил генеральный директор АО «Мособлгаз».

По его словам, в 2026 году Мособлгаз продолжит работу по развитию газовой инфраструктуры: будет построено около 400 километров новых газораспределительных сетей, и доступ к природному газу получат почти 9 тысяч жителей Подмосковья.

Среди населенных пунктов, которые будут газифицированы, — деревня Анино и село Покровское Волоколамского муниципального округа, деревня Ильино городского округа Воскресенск, деревни Паново, Брыньково, Ватулино Рузского муниципального округа и другие.

Узнать, вошел ли ваш населенный пункт в губернаторскую программу газификации, можно на [интерактивной карте газификации](https://lkk.mosoblgaz.ru/lkk3/public/connection_map).

После строительства газопроводов-источников Мособлгаз построит распределительные газопроводы в населенных пунктах, и жители смогут подвести газ до границ участков бесплатно по президентскому проекту, подав заявки на [Социальную газификацию](https://mosoblgaz.ru/connection/sg/).

Чтобы включить негазифицированный населенный пункт в губернаторскую программу, жителям необходимо подать заявку в министерство энергетики Московской области. При этом должны быть соблюдены два условия: в населенном пункте прописано не менее 30 человек, а стоимость капитальных затрат на 1 человека не превышает 450 тысяч рублей.