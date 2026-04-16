Мособлгаз подключит более 32 тысяч жителей Подмосковья к газу до конца 2026 года

С начала года специалисты Мособлгаза подключили более 5 тысяч домовладений к централизованному газоснабжению. Из них 3,7 тысяч — по программе социальной газификации с бесплатным подведением газа до границ участка.

Лидерами газификации в рамках президентского проекта стали города Истра, Домодедово и Раменское.

«Подмосковье — регион-лидер в вопросах реализации президентской программы социальной газификации. Мы стремимся обеспечить доступ к экологичному, экономичному и высокоэффективному энергоносителю для максимального количества наших жителей. В рамках президентского проекта до конца 2026 года Мособлгаз подключит 32 тысячи жителей Московской области», — отметил министр энергетики Московской области Сергей Воропанов.

Сейчас строительство газопроводов ведется в более чем 80 населенных пунктах Московской области. Мособлгаз приближается к рубежу в 5 тысяч километров построенных новых газовых сетей и 92 тысячи подключенных к газу домовладений с начала реализации президентского проекта.

Президентский проект стартовал в Московской области в июне 2021 года и стал бессрочным. Если вы проживаете в населенном пункте или СНТ, которое входит в границы населенного пункта, вы можете подключить дом к газу по программе социальной газификации.