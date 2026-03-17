Мособлгаз подключил две тысячи домовладений к газоснабжению в Подмосковье

С начала текущего года Мособлгаз реализовал подключение двух тысяч домовладений в Московской области к централизованному газоснабжению в рамках президентского проекта Социальной газификации.

Хозяйкой двухтысячного дома, где появилось газовое снабжение, стала жительница деревни Очево Дмитровского округа Бунтина Ирина. Она поделилась своими впечатлениями: «Если честно, уже не помню, откуда мы узнали о программе. Мне кажется, это не секретная информация и это было везде. Ждали мы совсем недолго — четыре месяца. Раньше отапливали дом электричеством. Главный плюс подключения к газу — это экономия и эффективность».

Планы на текущий год включают газификацию пятидесяти тысяч жителей региона. В настоящее время работы по проекту ведутся в ряде населенных пунктов Подмосковья.

Для бесплатного подведения газа до забора в рамках Социальной газификации необходимо подать заявку на сайте «Мособлгаза».

Для подключения дома к газу рекомендуется заключить комплексный договор с Мособлгазом, который включает в себя проектно-изыскательские работы, строительно-монтажные работы в границах участка, техническое обслуживание газового оборудования, а также пусконаладочные работы и поставку газа.