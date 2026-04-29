Мособлгаз подготовил Вечный огонь в Яхроме ко Дню Победы

Специалисты Мособлгаза провели плановое техническое обслуживание мемориального комплекса «Вечный огонь» в городе Яхрома перед празднованием Дня Победы 9 мая 2026 года.

Сотрудники филиала «Север» проверили состояние подводящих газопроводов, аккуратно демонтировали звездный элемент, очистили газогорелочные устройства и отрегулировали высоту пламени для стабильного и ровного горения. Эти работы выполнены в рамках ежегодного регламента по подготовке памятных мест к празднику.

Мемориальный комплекс расположен в центральном сквере Яхромы городского округа Дмитров. Он был открыт в 1962 году и посвящен памяти 1244 жителей города, погибших на фронтах Великой Отечественной войны. Надпись на мемориале гласит: «Героям-яхромчанам, павшим в боях за Родину на фронтах Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.».

В 2025 году после перерыва по техническим причинам огонь был вновь зажжен благодаря совместным усилиям администрации городского округа и специалистов Мособлгаз. Была произведена замена и установка новой горелки, обеспечивающей надежную и безопасную работу мемориального пламени.