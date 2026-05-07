Мособлгаз наградил ветеранов труда в преддверии Дня Победы

Мособлгаз традиционно объединил празднование Дня Победы и дня рождения компании. Такая связь не случайна: основатели газового хозяйства Подмосковья в 1958 году были фронтовиками-победителями.

Ветеранов и сотрудников поздравил вице-губернатор Московской области Владислав Мурашов: «В каждой семье есть истории, связанные с Великой Отечественной войной. Нам рассказывали бабушки, а мы передаем своим детям — это и есть генетическая память, самая главная для нашей страны. Поздравляю вас с праздниками — Днем Победы и днем рождения Мособлгаза — и желаю новых побед!».

Также вице-губернатор отметил вклад Мособлгаза в создание единого стандарта работы для ресурсоснабжающих организаций Московской области.

На мероприятии наградили ветеранов труда. Виталий Манухин, построивший карьеру в Мособлгазе и вышедший на пенсию с должности директора филиала, удостоен медали «Легенда АО «Мособлгаз».

Сегодня в Мособлгазе трудятся около 10 тысяч человек. Предприятие эксплуатирует газораспределительную сеть протяженностью 66,5 тысячи километров, обслуживает 2 миллиона квартир и более 850 тысяч частных домовладений. Компания продолжает газификацию Подмосковья в рамках президентского проекта «Социальная газификация» и губернаторской программы «Развитие газификации в Московской области до 2035 года».