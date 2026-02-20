Мособлгаз поздравил сотрудников с Днем защитника Отечества

В компании «Мособлгаз» трудится свыше 10 тысяч человек, из которых две трети — мужчины. Они обеспечивают бесперебойную подачу газа жителям Московской области.

Среди сотрудников — мастера, слесари, инженеры, электрогазосварщики, монтеры и водители. Каждый вносит свой вклад в общее дело. Средний возраст работника — 44 года. Самому молодому специалисту 18 лет, а самому опытному — 74.

Мужчины «Мособлгаза» ежедневно работают над тем, чтобы газовая инфраструктура региона функционировала надежно и безопасно. От их труда зависит тепло и комфорт в домах миллионов жителей Подмосковья.

В преддверии Дня защитника Отечества «Мособлгаз» выражает благодарность всем сотрудникам за преданность делу, силу духа и мужество.