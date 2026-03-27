Мособлгаз проведет встречи с жителями Подмосковья по вопросам газовой безопасности

Специалисты Мособлгаза проведут серию встреч с жителями многоэтажных домов в юго-восточном Подмосковье. Газовые участковые посетят районы, где скоро пройдет плановое техобслуживание газового оборудования.

1 апреля в 15:00 встреча состоится в городе Луховицы на улице 40 лет Октября, дома 41 и 43.

2 апреля в 10:00 — в городе Озеры, 1 микрорайон, дом 12.

В тот же день в 15:00 — в городе Раменское на улице Космонавтов, дом 5, а также в Раменском муниципальном округе в деревне Полушкино, дом 3.

3 апреля в 15:00 — в Раменском муниципальном округе в поселке Электроизолятор, дом 22.

На встречах жители смогут задать вопросы, связанные с техобслуживанием, ремонтом и заменой газового оборудования, а также обсудить вопросы газовой безопасности с квалифицированными специалистами Мособлгаза.

Дополнительная информация о газовых участковых, отвечающих за техобслуживание и безопасность на определенных территориях, размещена на официальном сайте АО «Мособлгаз».