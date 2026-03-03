Мособлгаз организует встречи с жителями южного Подмосковья в марте

В марте специалисты филиала ЮГ АО «Мособлгаз» проведут 58 встреч с жителями южного Подмосковья. Тематические собрания будут организованы вблизи многоквартирных домов, где в ближайшее время запланировано техобслуживание газового оборудования.

Газовый участковый — это специалист, который отвечает на вопросы жителей по обслуживанию и ремонту газового оборудования. Он постоянно находится в закрепленном за ним районе и готов ответить на все вопросы, связанные с безопасным использованием газа в быту.

Оплатить техобслуживание можно по единому платежному документу — платить слесарю во время проведения работ не нужно.

Мособлгаз напоминает, что у газового участкового есть служебное удостоверение с QR-кодом. Его можно проверить, наведя камеру мобильного телефона на код. После этого появится возможность увидеть подробную информацию о сотруднике на сайте Мособлгаза.

Всего в марте Мособлгаз проведет более 200 встреч по всей области. График мероприятий доступен на сайте газораспределительной организации [Ознакомьтесь](https://).