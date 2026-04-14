Мособлгаз проведет встречи с жителями для обсуждения газового оборудования

На текущей неделе специалисты Мособлгаза проведут десять встреч с жителями многоквартирных домов в юго-восточном Подмосковье. Мероприятия запланированы в Раменском округе, городских округах Коломна и Люберцы, а также в Луховицах, Егорьевске, Лыткарино и Жуковском.

Встречи состоятся по следующим адресам:

- 13 апреля в 16:00 — Раменский муниципальный округ, деревня Антоново, улица Дом завода Электроизолятор, дома 1 и 2; - 14 апреля в 15:00 — Раменский муниципальный округ, поселок Кузяевского фарфорового завода, дома № 6, 11, 12; - 14 апреля в 16:00 — город Егорьевск, 2-й микрорайон, дом 46; - 15 апреля в 10:00 — городской округ Коломна, поселок Центральной усадьбы совхоза «Озеры», дом 40; - 15 апреля в 15:00 — город Луховицы, улица Островского, дом 11; - 15 апреля в 15:00 — город Лыткарино, улица Спортивная, дом 12; - 15 апреля в 17:00 — городской округ Люберцы, поселок Красково, улица 2-я Заводская, дом 13; - 16 апреля в 15:00 — город Жуковский, улица Гагарина, дом 38 корпус 2; - 16 апреля в 15:00 — город Раменское, улица Свободы, дом 7; - 17 апреля в 16:00 — Раменский муниципальный округ, поселок Кузяевского фарфорового завода, дом 3.

На встречах жители смогут задать вопросы о техобслуживании и ремонте газовых приборов, а также познакомиться с газовым участковым своего округа.