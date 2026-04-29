Мособлгаз очистит мемориалы ко Дню Победы

Работники Мособлгаза приняли участие в месячнике патриотической работы перед Днем Победы. Традиционно сотрудники компании занимаются уборкой и благоустройством памятных мест.
Газовики проявили уважение к памяти героев Великой Отечественной войны. Они вымыли памятники, убрали опавшую листву, ветки и мусор вокруг обелисков.
Работы проведены на восьми мемориалах в четырех городских округах:
* Пушкино;
* Сергиево-Посадский городской округ;
* Дмитровский городской округ;
* Талдомский городской округ;
* Мытищи.
Мособлгаз каждый год участвует в благоустройстве объектов воинской памяти. Это часть корпоративной культуры компании и дань уважения подвигу поколения победителей. Каждый субботник — это акт памяти и благодарности героям за мирное небо и безопасность современных поколений.
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте