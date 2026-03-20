Мособлгаз провел техобслуживание еще у 70 тысяч потребителей в Подмосковье

С начала года Мособлгаз провел техническое обслуживание газового оборудования у 70 тысяч абонентов в частных домах Подмосковья.

Компания напоминает, что по закону ответственность за безопасное использование газа лежит на собственниках домовладений. Они обязаны следить за техническим состоянием газового оборудования внутри дома.

С 1 марта 2026 года в России начали действовать изменения в правилах технического обслуживания газового оборудования. Теперь проводить ТО (техническое обслуживание) плит, котлов и колонок могут только газораспределительные организации, которые занимаются транспортировкой природного газа в жилые дома или обслуживают подводящие газораспределительные сети.

Если у вас уже есть договор на техническое обслуживание, заключенный до 1 марта 2026 года, его нужно привести в соответствие с новыми требованиями. Если договора нет, необходимо заключить его с АО «Мособлгаз» до 31 декабря 2026 года.

При отсутствии договора на техобслуживание поставщик газа может приостановить газоснабжение, даже если абонент своевременно оплачивает потребленный газ. Возобновление подачи газа возможно только после заключения договора о техническом обслуживании и оплаты расходов на отключение и подключение.

Заключить договор на ТО можно на портале РПГУ: https://uslugi.mosreg.ru/services/22910. Мособлгаз подготовит подписанный проект договора и направит заявителю на подписание с помощью электронной цифровой подписи. Затем с абонентом свяжутся для назначения удобной даты проведения работ.