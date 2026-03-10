Мособлгаз обеспечит безопасность газораспределительной сети в период паводка

Мособлгаз принял меры по усилению безопасности газораспределительной сети в связи с наступлением паводкового периода. Предприятие перешло на специальный режим работы, направленный на предотвращение нештатных ситуаций и обеспечение бесперебойного газоснабжения потребителей региона.

Особое внимание уделяется территориям, традиционно попадающим в зону риска подтопления. Специалисты компании провели внеплановую инспекцию газопроводов, расположенных в низинах, оврагах и вблизи водных преград. В зоне особого внимания — объекты в 45 муниципалитетах Подмосковья, включая Богородский, Дмитровский, Одинцовский, Раменский, Можайский округа, а также городские округа Балашиха, Коломна, Подольск, Серпухов, Химки и другие территории, где существует вероятность подтопления.

Для координации действий разработан детальный перечень превентивных мер: * Круглосуточный мониторинг. Введен особый режим работы диспетчерской службы: 92 дневные и 69 ночные аварийные бригады готовы к оперативному выезду в случае любых изменений ситуации. * Межведомственное взаимодействие. Организован постоянный обмен информацией с профильными ведомствами и структурами МЧС. * Подготовка персонала. Проведен дополнительный инструктаж сотрудников, задействованных в эксплуатации сетей в зонах риска.

Мособлгаз напоминает жителям о важности соблюдения правил безопасного использования газа в быту. При любых признаках неисправности газового оборудования или угрозе подтопления газовых коммуникаций незамедлительно обращайтесь по экстренному телефону Мособлгаза: +7 (495) 598-55-04.