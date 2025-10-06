Мособлгаз назвал преимущества передачи газопроводов в региональную собственность

Передача газопроводов в собственность Московской области позволяет обеспечить централизованное управление инфраструктурой, что снижает риски аварий и позволяет оптимизировать расходы. Об этом сообщили в подмосковной газовой службе.

Всего с начала года в областную собственность приняли 178 объектов среднего и высокого давления общей протяженностью 166 километров. Передача осуществлялась по обращениям физических и юридических лиц, в том числе председателей СНТ и муниципальных образований.

По информации Мособлгаза, это помогает проводить регулярное техобслуживание и оперативно реагировать на неполадки, сокращать число перебоев, а также создает возможность привлекать инвестиции и внедрять современные технологии. Сама единая система обеспечивает прозрачность и удобство для потребителей.

Подробная инструкция для передачи газопровода на баланс Московской области доступна по ссылке.