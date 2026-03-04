Мособлгаз начнет подавать газ в деревню Клин-Бельдин

В рамках Губернаторской Программы «Развитие газификации в Московской области до 2035 года» Мособлгаз приступил к строительству газопровода в деревне Клин-Бельдин, которая находится в муниципальном округе Зарайск.

Общая протяженность газопровода составит 6346,5 метра. Часть газопровода — 400 метров — проложат методом горизонтально-направленного бурения. Это позволит сохранить асфальтовое покрытие на местной дороге. Более 116 метров трубы проложат с помощью пневмопробойника.

Газификация деревни Клин-Бельдин позволит подключить к централизованному газоснабжению 208 домовладений. Также к газу получат доступ местный магазин, клуб и старинная Благовещенская церковь.

Строительство газопровода завершится в конце 2026 года. После ввода газопровода в эксплуатацию жители деревни смогут подать заявку на бесплатное подведение газа до границ участка в рамках Социальной газификации.

Подробности о газификации Московской области можно узнать по ссылке [здесь](https://).