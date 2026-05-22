«Мособлгаз» начнет подачу топлива в деревню Субботино

В деревне Субботино городского округа Воскресенск началось строительство газораспределительных сетей. До настоящего момента в населенном пункте не было газоснабжения. Планируется, что работы по прокладке газопроводов среднего и высокого давления протяженностью 2,5 километра завершат в 2026 году.

«Мособлгаз» реализует в деревне Субботино Губернаторскую программу «Развитие газификации в Московской области до 2035 года». После завершения строительства местные жители смогут подключиться к газу в рамках Президентского проекта «Социальная газификация» (догазификация).

Представители «Мособлгаза» проведут выездную встречу с жителями деревни, чтобы рассказать о процессе подачи заявок, необходимых документах и подготовке к подключению газа. Встреча запланирована на 6 июня.

Подробную информацию о времени и месте проведения встречи можно найти в официальном канале филиала «Мособлгаз» «Юго-Восток» в мессенджере «Макс».