Газопровод построят в деревне Коровино к осени

На текущей неделе Мособлгаз запустил строительство газопровода в деревне Коровино Чеховского муниципального округа. Работы выполняются в рамках Губернаторской Программы «Развитие газификации в Московской области до 2035 года».

Газопровод среднего давления будет протянут на расстояние более 8 километров. Около 6 километров трубы проложат методом горизонтально направленного бурения (ГНБ). Эта технология позволяет укладывать трубы под дорогами без их разрушения, что важно для сохранения целостности дорожного полотна, по которому ежедневно проезжают местные жители. Также методом ГНБ газопровод проведут под рекой Лопасня, прудом и ручьем.

После завершения строительства около 400 жилых домов и участков перспективной застройки в деревне Коровино смогут подключиться к газопроводу и использовать экономичное топливо.

Ожидается, что работы по строительству газопровода завершат осенью 2026 года. После этого жители смогут подавать заявки на подключение по Президентской программе социальной газификации.