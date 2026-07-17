Мособлгаз начал строительство газовых сетей в деревне Полушкино

В деревне Полушкино Одинцовского городского округа Мособлгаз приступил к строительству газовых сетей в рамках программы «Развитие газификации в Московской области до 2035 года». Ранее в населенном пункте не было централизованного газоснабжения.

Работы начались в мае 2026 года, и на данный момент выполнено 30% от общего объема. Общая протяженность новых сетей составит 9 километров. Планируется установка пункта редуцирования газа, который обеспечит стабильное давление в сети. Все необходимые разрешительные документы для пересечения газопроводом железнодорожных путей уже получены.

Для минимизации неудобств для жителей специалисты применяют метод горизонтально-направленного бурения. Это позволяет прокладывать трубы под землей без вскрытия дорог и ущерба для зеленых насаждений. После завершения строительно-монтажных работ Мособлгаз проведет благоустройство территории.

Сдача объекта запланирована на четвертый квартал 2026 года. Сразу после этого жители смогут подать заявку на бесплатное подведение газа до границ своих участков в рамках президентской программы социальной газификации.