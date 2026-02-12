Мособлгаз модернизирует систему газоснабжения в Подмосковье

В рамках плановой модернизации объектов газоснабжения Мособлгаз начнет установку 218 современных узлов распределения газа на территории Подмосковья до 2026 года. Из них 21 будут газорегуляторными пунктами (ГРП), а 197 — шкафными газорегуляторными пунктами (ШРП).

Работы проведут преимущественно в Щелковском, Пушкинском, Истринском, Раменском и Одинцовском округах.

Новое оборудование обеспечит надежность, эффективность и безопасность газоснабжения. Переход на современные системы минимизирует риск технических сбоев, гарантирует бесперебойную подачу газа даже при высоких нагрузках, повышает точность регулировки давления и общую защищенность системы газораспределения.

Справка:

Газорегуляторный пункт (ГРП) — это капитальное сооружение, которое обеспечивает понижение давления газа и поддержание его в заданных параметрах для большого числа потребителей в крупных населенных пунктах.

Шкафной газорегуляторный пункт (ШРП) — компактная установка, которая обеспечивает понижение давления газа и поддержание его в заданных параметрах для потребителей малых населенных пунктов или их части.

Модернизация позволит устранить риски аварийных ситуаций и обеспечит устойчивое развитие энергетической инфраструктуры региона.